Проверяват оръжейници и за доставка на боеприпаси за наркокартел

Още по темата: Следователи от НСлС претърсват търговци на оръжие у нас 12.08.2025 10:59

Освен по съдебната поръчка от Украйна, българската прокуратура разследва собствениците на СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД за доставка на оръжия и боеприпаси на мексиканския картел “Халиско”, научи "Труд news".

Преди дни стана ясно, че по искане на американските власти по рано тази година в Испания е бил задържан българинът Петър Мирчев, по обвинение за доставка на 50 автомата “Калашников” и 140 000 патрона на наркокартела в Мексико. Българските служби проверяват оперативните данни, че автоматите и боеприпасите са закупени от Мирчев от фирмата на българските оръжейни търговци Генчо Христов и Христо Христов. Петър Мирчев е възнамерявал да снабди “Халиско” и с дронове, както и с противотанкови оръжия. Мексиканският наркокартел е обявен от САЩ за терористична организация.

Днешната акция на българското следствие в офиси и жилища на собствениците на СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД у нас идва броени дни след като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов посети НСлС заедно с офицери от офиса на американското ФБР в София.