Митов: Над 330 са установените палежи - част от тях умишлени, част от тях по невнимание

Тази седмица за пореден път имаме над 1000 пожара, които са погасявани бързо и ефективно. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов.



Министър Митов уточни, че два са по-проблемите пожара - в Сунгурларе и в Пирин. По думите му най-много усилия са фокусирани за пожара в Сунгурларе, където работят и трите шведски самолета, хеликоптери, включително един американски от базата в Ново село.

Над 330 са установените палежи - част от тях умишлени, част от тях по невнимание, отбеляза Даниел Митов.



"При умишлените палежи част от лицата са установени. При палежите поради небрежност, трябва да призовем хората да бъдат много внимателни, защото при това сухо време и вятър пожарите се разпространяват много бързо и стават много трудни за локализиране и погасяване. Небрежността може да се изразява в много неща - изхвърлен фас, запалени отпадъци в двора, подготвяне на зимнина, дали ще е рязане с ъглошлайф. Много могат да са причините и се предизвикват пожари по невнимание, които изискват усилия, ресурс, опасност за населени места, за гори. Трябва да призовем всички граждани към внимание. Вниманието е най-добрият пожарогасител. В топлото време не трябва да се пали по никакъв начин и по какъвто и да е повод", допълни вътрешният министър.

Относно евакуациите Митов поясни, че до момента са се наложили само две в село Плоски и село Скала.

"Призовавам гражданите, когато се налага евакуация, да оказват съдействие на властите. Не го правим, защото искаме, а защото се налага. Дори пожарът да не е близо до селото, обгазяването може да представлява проблем за здравето на хората", каза още той.

Вътрешният министър посочи, че ще бъдат ремонтирани хеликоптерите "Кугър", с които страната разполага, а след това и ще започне обучение за пилоти, които да ги управляват. "Ще внесем предложение за най-рационалния начин за използване на вече съществуващите ни възможности за пожарогасене. Оттам насетне ще се мисли за закупуване и на друга летателна техника", добави Митов.