Нова вълна от африкански прах заля Гърция

Нова вълна от прах от африканския континент залива Гърция, покривайки много региони, включително Атина, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Качеството на въздуха в засегнатите региони е значително засегнато, закривайки хоризонта.

Според метеорологичните прогнози прахът ще се задържи над по-широкия район на Атина, задържайки небето мъгливо, поне до четвъртък. След това очакваните валежи постепенно ще прочистят атмосферата, което ще облекчи прашните условия.

Orange sky!

The image shows the surface particulate matter (PM10) concentration caused by the #Saharandust transport over #Italy heading to #Greece provided by #Copernicus CAMS on March 24th at 11. #Airquality

Ancora polvere sahariana in arrivo sull'#Italia il 24 marzo 2025. pic.twitter.com/z6V5r4lsY5