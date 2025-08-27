Нов общински сайт представя всички събития във Варна

Сайт с програмата на всички събития във Варна пусна общинската дирекция „Култура и духовно развитие“. Създаването му бе анонсирано преди празника на града от шефа на дирекцията Светослава Георгиева, която обясни, че инициативата ще улесни жителите и гостите на града и ще помогне на организаторите на различни прояви да синхронизират календарите си, така че да няма прекалено претоварени дни и такива без никакви събития.

Платформата varna.events вече е активна. В нея има календар на случващото се в петте района на града по дни и месечно с подробни описания на програмата, предоставени от различните оператори. Събитията фигурират и в тематични секции - танц, опера, театър, музика, литература, образование, визуални изкуства, културно наследство, спорт и събития за деца. Съдържанието е налично на български и английски език. Така всеки потребител лесно може да се ориентира в морето от различни предстоящи прояви и да избере желаната.

До момента Варна нямаше платформа, която да събира всички събития под един покрив, а хората черпеха информаия от различни сайтове, печатни постери и от страници в социалните медии.