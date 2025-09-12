НСО отбеляза 146 години от основаването си

Генерал-майор Емил Тонев: Националната служба за охрана е лоялна единствено на българската държава и на нейния интерес

Решително ще се противопоставим на всеки опит за компрометиране на доверието в институциите. Това заяви началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев в обръщение по повод 146 години от създаването на държавната охранителна служба на България. С тържествена церемония в централата на службата НСО отбеляза професионалния си празник и годишнината от основаването си.

„Националната служба за охрана е едно от лицата на българската държавност. Нестихващите атаки срещу държавни институции и опитите да бъде подкопавано общественото доверие в тях, подкопават доверието и авторитета и на НСО“, заяви началникът на службата и бе категоричен, че тези процеси „не трябва и няма да повлияят“ върху ежедневната работа в изпълнение на основната дейност на НСО.

Националната служба за охрана ще засилва сътрудничеството и ще укрепва връзките си с другите служби от сектора за сигурност и обществен ред. Бяха повишени възнагражденията на служителите, материалната база е в процес на обновяване, на служба постъпват и нови служители. Тези задачи са постоянен приоритет на ръководството на НСО, отбеляза генерал-майор Тонев.

„Наш дълг е да пазим българската държавност и тези, които я представляват, и ще продължим да го изпълняваме безкомпромисно и с всичките си сили“, категоричен бе още началникът на Националната служба за охрана.

По повод професионалния празник поздравления към служителите отправиха президентът на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев, председателят на Народното събрание Наталия Киселова и министър-председателят Росен Желязков. Официални гости на празника на НСО бяха още вицепрезидентът Илияна Йотова, президентът на Републиката (1997 г.-2002 г.) Петър Стоянов, ръководителят на Постоянното представителство на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, ръководители и представители на държавните органи и структури от системата за защита на националната сигурност, на службите за обществен ред и сигурност в министерствата на вътрешните работи, на отбраната и на правосъдието, представители на партньорски служби, ветерани.

По повод празника на НСО, командирът на Националната гвардейска част в периода април 2019 г.-август 2025 г. полковник (о.р.) Кънчо Иванов бе удостоен от началника на НСО генерал-майор Емил Тонев с Почетен знак на Националната служба за охрана, за неговия съществен принос и заслуги към дейността на Службата.

Тържествен водосвет по случай празника отслужи Браницкият епископ Йоан, първи викарен епископ на Софийския митрополит.