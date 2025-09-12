Военен дрон изплува на плажа в Бургас

Военен дрон изплува на Северния плаж в Бургас. Това е станало в района на Кайт училището, по пътя към Солниците, предаде кореспондентът на "Труд news" в морския град.

Забелязал го мъж, който се разхождал край брега сутринта около 9:30 ч. в петък.

"Разбрахме, че дронът е изхвърлен в района на бившия Евин плаж. Пристигнали са експерти, които уточняват дали е военен", разказаха спасители на ивицата.

Районът наоколо е бил отцепен и впоследствие дронът е бил премахнат.

Според очевидци липсвала цялата задна част и дясното крило на дрона.