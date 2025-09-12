След забавяне от АПИ: Варна се зае с обследването на Аспаруховия мост

С общински пари ремонтират фуги по държавното съоръжение

Работна група ще изследва в продължение на 3 месеца техническото състояние на Аспаруховия мост.

Създаването й бе предложено от председателя на „Клъстер Черноморска икономическа зона“ инж. Дойчин Ников и бе одобрено от комисията по транспорт в местния парламент.

В групата ще участват всички членове на комисията, представители на общинската администрация и на браншови организации.

Проучването трябва да приключи с доклад за експлоатационното състояние на 49-годишния мост, потенциалните рискове и конкретни предложения за необходимите ремонти, след което документът ще бъде разгледан от Общинския съвет.

Аспаруховият мост е собственост на държавата и се управлява от МРРБ чрез АПИ, а Община Варна има ангажимент за текущи реконструкции и поддръжка на тротоарната настилка, парапетите, осветлението и контактната мрежа на тролеите.

Според последните анализи съоръжението не е в аварийно състояние, но се нуждае от основен ремонт, който е в компетенциите на АПИ. На заседанието на комисията от администрацията съобщиха, че след серия отправени писма в началото на 2025 г. са получили уверение от АПИ, че тази година ще бъде възложено обследване на моста. До този момент обаче това не е факт, а има фуги, които спешно трябва да бъдат ремонтирани.

Затова местната власт е взела решение след края на летния сезон да финансира реконструкциите. Очакваният разход е между 50 000 и 100 000 лв.