Върнаха исторически плочи от централния вход на катедралата „Св. Александър Невски“

Българският патриарх Даниил отслужи църковния ритуал "Чин на обновление" по повод връщането на двете оригинални реставрирани паметни плочи от централния вход на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

На ритуала присъстваха Симеон Сакскобургготски и историкът Мълвина Господинова, автор на инициативата за възстановяване на реликвите, организатор на събитието.

Двете паметни плочи са били монтирани от двете страни на централния вход на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" преди предвиденото тържествено освещаване на храма на 2 август 1912 г. Тогавашното правителство възложило текста на надписите да бъде изготвен от известните учени - проф. Беньо Цонев, академик Васил Златарски и от директора на Археологическия музей проф. Богдан Филов. С паметните плочи се отдавала почит на решението на Първото народно събрание в Търново през 1879 г., в София да бъде построен храм с името на св. Александър Невски по повод Освобождението на България, както и на възстановяването на независимото българско царство при цар Фердинанд през 1908 г.

"В 1950 г. оригиналните възпоменателни плочи са свалени от фасадата на храма и заменени с други, с надписи, съобразени с идеологията на новата власт след 9 септември 1944 г. В тях, например, отсъстват имената на владетелите - Александър Батенберг, император Александър Втори и цар Фердинанд, а текстът за независимостта на България през 1908 г. липсва", уточни Мълвина Господинова. Новият надпис - в превод и на руски език, стои и до днес от двете страни на официалния вход на катедралата "Св. Александър Невски".

75 години по-късно в резултат на гражданска инициатива и с благословението на Светия синод на Българската православна църква, оригиналните паметни плочи са изнесени от подземията на храма, където са били захвърлени, а след това - ремонтирани и реставрирани. Това става благодарение на даренията на фондацията "Българска памет - братя Диневи“, фондацията "Дометиан, митрополит Видински", на Миглена Тачева - министър на правосъдието (2007-2009 г.), на доц. Пламен Славов, на духовници и миряни от различни краища на страната, уточниха от настоятелството на храма.

Оригиналните плочи ще бъдат поставени на стойки до южната част на олтара на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", а до тях ще бъде положен паметният дарителски надпис.