АПИ чисти канавки и премахва бурен в участък на „Тракия“ край Сливен

През следващата седмица поетапно ще се въвежда временна организация на движение в 13-километров участък на АМ „Тракия“ в посока Бургас, на територията на област Сливен /от 260-и км до 273-и км/.

Промяната в организацията е за почистване на канавки и премахване на крайпътна растителност.

От понеделник - 15 септември, до 19 септември /петък/, между 7 ч. и 17 ч. ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в платното за Бургас в участъка между 269-и и 273-и км. При изпълнение на дейностите в аварийната лента в отсечката ще е разположена нужната техника за почистването на облицованите окопи.

По същото време ще се отстранява крайпътна растителност и по трасето между 260-и и 273-и км на магистралата в посока Бургас. Трафикът по магистралата няма да бъде ограничаван и ще се извършва свободно в изпреварващата и активната лента, като ще е ограничено навлизането в аварийната.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.