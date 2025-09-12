Варненски храм става училище за една година

Родители помагат за оборудването на класни стаи

Храмът “Св. Прокопий Варненски” ще се превърне в училище за една година. Там занятия ще имат децата от 1 до 3 клас от близкото ОУ “Йордан Йовков”, чийто основен ремонт започна през юли с осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост 4,5 млн. лв.

Най-малките възпитаници на школото ще учат в двуетажна сграда в двора на храма, която има асансьор за инвалиди и модерни санитарни помещения.

В навечерието на 15 септември отец Георги, родители, учители, общински служители и екипи на строителната фирма, която продължава градежа на прилежащите сгради в църквата, усилено оборудват и подреждат 6 класни стаи, 3 големи помещения за извънкласни занимания, медицински и 3 учителски кабинета, физкултурен салон, зала за танци и кухня със столова.

“С общи усилия ще осигурим на децата подходяща учебна среда”, декларираха от настоятелството на храма, предаде кореспондентът на "Труд news" във Варна.

Учениците ще се върнат в ОУ “Йордан Йовков” на 15 септември 2026 г. Дотогава сградата му ще бъде укрепена, с нови инсталации, дограми, изолация, фотоволтаици на покрива, газово отопление, достъпна среда за хора с увреждания и STEM кабинет.

Подобни мащабни ремонти текат в още две училища във Варна - ОУ “Св.св. Кирил и Методий” и ОУ “Добри Чинтулов”. Затова близо 2200 възпитаници на трите школа ще посещават други учебни заведения през тази учебна година.