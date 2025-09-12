Водолази чистят морското дъно около Мостика

Водолази ще почистят морското дъно около Мостика в Бургас. Това ще стане в събота, 13 септември, по обед, на градския плаж, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона.

Очаква се да се гмурнат не само членовете на сдружение "Приятели на морето", но и техни колеги - водолази от цялата страна.

Инициативата ще се проведе под мотото “Да запазим чисти морето и морския бряг заедно”. Сред нейните цели е, от морското дъно не просто да бъдат извадени на сушата различни отпадъци, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.

Морското дъно около Мостика е най - замърсената зона в целия залив. Това е така, защото тук плажуват най-много местни и туристи през лятото, а през цялата година съоръжението е любимо място за разходки.

При гмуркането миналата година, водолазите извадиха всевъзможни странни предмети. Сред тях бяха дамска чанта, много чинии, вилици и чаши, от пластмаса, очевидно от околните заведения, както и автомобилни гуми.

От дъното бяха извадени и множество стъклени бутилки, както и чадър.

Този път се очаква стъклените бутилки да са голямо количество, тъй като пиенето на бира на плажа, беляза сезона, заедно с трапезите, които летовниците си правеха директно на ивицата, заради скъпотията в заведенията по брега.

След изваждането им, отпадъците ще бъдат депонирани.