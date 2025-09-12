Откритият на плажа в Бургас дрон е без взривно вещество, съобщи МО

Още по темата: Военен дрон изплува на плажа в Бургас 12.09.2025 13:39

"Специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат, изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас днес", съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Както предаде кореспондентът на "Труд news" в морския град изхвърленият от морето апарат е бил забелязан от мъж, който се разхождал край брега сутринта около 9:30 ч., в района на Кайт училището, по пътя към Солниците.

"Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база бе активирана във връзка с подаден сигнал на телефон 112 за забелязан безпилотен летателен апарат (дрон), самолетен тип, във водата на Северния плаж на Бургас", съобщават от МО.

Според информацията, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС, специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас.

Военнослужещите са действали по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.