НС гласува за оттеглянето на Бюджет 2026

Народните представители одобриха изтеглянето на държавния бюджет, както и на бюджетите на здравната каса и държавното обществено осигуряване.

Предложението, внесено от "Има такъв народ", беше подкрепено напълно единодушно, без нито един глас "против" или "въздържал се". От партия "Величие" не участваха в гласуването.

В началото на заседанието депутатите от ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха в зала да дойде финансовият министър Теменужка Петкова, която да даде обяснения защо се е провалила бюджетната процедура. Предложението обаче не беше прието от Костадин Ангелов, който председателстваше Народното събрание в този момент. По думите му, предложението не е на правителството, а на "Има такъв народ" и затова не е задължително да присъства член на кабинета.

"Преди седмица слушахме, че това е единственият възможен бюджет, а сега никой не мотивира неговото отхвърляне", коментира Асен Василев от ПП-ДБ. Колегата му Мартин Димитров каза още, че дори и да бъде даден нов бюджет, той няма да предвиди сериозна реформа в разходите и че доверието към правителството се е изчерпало.

Срещу бюджетната процедура се изказаха и от МЕЧ.

"Очевидно е че този бюджет ще трябва да се поправи, не съм сигурен дали от това правителство и Митов трябва да си подаде оставка", коментира Николай Радулов от МЕЧ.