Няма да има съществен пробив на срещата Тръмп-Путин в Аляска, смята Милен Керемедчиев

Европа има догонваща роля

Русия не желае да води преговори, защото има успехи на бойното поле

Преговорният процес между САЩ и Русия за Украйна досега не се състоя. Петте посещения на специалния пратеник Уиткоф не бяха кой знае колко продуктивни. Тръмп разчита на двустранните срещи, за да има конкретика в диалога по темата "Украйна". Путин отива на тази среща с желание, защото това го легитимира като част от преговорите за бъдещето на Украйна.

Това коментира Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи и на икономиката, по БНР, преди срещата на президентите на САЩ и Русия, насрочена за 15 август в Аляска.

"С наближаването на срещата очакванията за успех стават все по-песимистични", отчита той. По думите му, Тръмп се е върнал към старата реторика, агресивно настроена към Украйна, с "обвинения към Зеленски и нито една критика към Москва".

По време на двустранната среща Тръмп едва ли ще използва заплахи и предупреждения за много по-сериозни санкции към Русия, прогнозира Керемедчиев, според когото няма да има съществен пробив. Според него към момента Русия не желае да води преговори, защото има успехи на бойното поле, "а също така и не е мръднала от своите искания отпреди три години на милиметър".

Има стара африканска поговорка: "Ако не си поканен на масата, си част от менюто". Преговори между две държави без потърпевшата няма как да бъдат успешни – две държави водят преговори за трета в нейно отсъствие, отбеляза Милен Керемедчиев.

Няма украински президент, който да подпише споразумение за това, че Украйна ще загуби 20% от своите територии. Това е много опасен прецедент. Много е възможно въоръжените сили да се обърнат срещу своите ръководители и това да доведе до гражданска война в Украйна, коментира Милен Керемедчиев в предаването "Преди всички".

"Европа в момента има догонваща роля. Те се опитват да седнат на масата и да бъдат част от преговорния процес. Но за момента се вижда, че европейските санкции нямат огромен, или поне краткосрочен ефект върху руската икономика, за сметка на санкциите, които могат да бъдат оказани от САЩ", смята той.

Керемедчиев допуска възможността Тръмп рязко да загуби интерес от регулирането на този конфликт поради липса на напредък.