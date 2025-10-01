Общинска фирма временно ще чисти “Люлин” и “Красно село”

Възлагането - в рамките на прогнозния бюджет

Вече са ясни класираните оферти за всички зони, предстоят решения

Столичната община възложи сметопочистването на “Люлин” и “Красно село” на Общинското дружество “Софекострой”, съобщиха от “Московска” 33.

Това е временно решение за Зона 6 от мегапоръчката за чистота. Обществената поръчка бе обявена през юни, а общата прогнозна стойност за всички седем зони достига 515 473 737 лева с ДДС. Очаква се възлагането да остане в рамките на предвидения от общината бюджет, посочен като прогнозен в поръчката, съобщиха от администрацията на кмета.

Решението за възлагане на Общинското дружество влиза в сила незабавно. То се налага, защото договорът за Зона 6, който се изпълняваше от частната фирма “Зауба” ЕАД, изтече през април и беше удължен с максималния срок до 4 октомври (събота). Това означава, че от 5 октомври (неделя) почистването и сметосъбирането в “Люлин” и “Красно село” ще бъде поето от “Софекострой” временно - докато трае процедурата по обявената поръчка.

“Софекострой” вече обслужва район “Красна поляна”, който се намира между “Люлин” и “Красно село”. Администрацията на Васил Терзиев поема ангажимент и за увеличаване на общинския капацитет за сметосъбиране. Остава и действащия вече режим на засилен контрол върху чистотата, след рекордните резултати, които Столичният инспекторат отчете през 2024 и продължава да подобрява през 2025.

От Столична община припомниха, че след няколко месеца анализ на терен и подготовка на новите спецификации за поръчката, всички документи са били готови още през март тази година. След 3 месеца забавяне от страна на Агенцията за обществени поръчки, поръчката беше обявена през юни.

“Ясни са вече класираните оферти за всички зони, включително и за тези, чиито договори изтичат в края на тази и началото на 2026 година. Предстои вземане на решение за всяка от зоните”, посочиха още от общината.