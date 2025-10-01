Паркоместата със статут на самостоятелни обекти

Промени в Закона за устройство на територията регламентират продажбите и собствеността

Паркоместата да получат статут на самостоятелни обекти, да имат идентификатор в кадастъра и имотна партида в имотния регистър. Това предлагат от ДСБ с промени в Закона за устройство на територията.

Йордан Иванов от ДСБ обясни в кулоарите на парламента, че идеята на промениете е всички граждани, които притежават паркоместа, да могат да се разпореждат с тях така, както се разпореждат с гаражите и апартаментите си.

Той бе категоричен, че това стабилизира правото на собственост и премахва всички рискове по отношение на собствеността върху паркоместата.

“Внесохме законопроект, който дава решение на проблем, касаещ над 1 млн. български граждани. В България всички, които имат паркоместа, имат траен проблем с архаичната нормативна база, с възможността да ги продават, да се разпореждат с тях и да ги ипотекират”, каза Иванов.

Той посочи, че нормативната база не отговаря на стопанските реалности.

“За да могат да се разпореждат със стотици хиляди паркоместа, се измислят редица симулативни действия, които са на ръба на закона. Това компрометира правото на собственост на всички граждани върху паркоместата”, каза още депутатът от ДСБ.

От партията щели да инициират широк обществен дебат по темата с юристи от всички политически сили, за да се осигури широка подкрепа за този закон.

Илияна Василева, заместник-председател на Национално сдружение брокери на имоти, пред “Труд news”:

В София паркомясто се търгува между 20 000 и 50 000 евро

Когато паркоместата са подземни, те се продават като се използва идентификатора на подземния етаж, примерно минус първи етаж и се продават подземните идеални части от площта на този минус първи етаж. Примерно, целият сутерен е с определен идентификатор и на него има 20 места, които са номерирани и всяко от тях има съответната площ. Има таблица, която строителят е длъжен да направи към архитектурния проект и паркоместата се продават като идеална част от сутерена с определената квадратура, за определената цена, използвайки идентификатора на подземието.

Когато става въпрос за паркомясто, което е в двора, т. е. то е открито и се продава като иделна част от УПИ-то като се използва идентификатора на УПИ-то. Но тогава има задължителни клаузи, които се вписват в нотариалния акт. В него се посочва, че въпросните идеални части, които обособяват паркомясто номер еди-кой си е конкретно за този човек и всички други съсобственици, които са закупили идеални части от съответното място, което може да е отделни други паркоместа, или идеални части от УПИ-то, принадлежащи към апартаментите, тогава всеки дава разрешение за другия да ползва закупеното паркомясто.

Минималната цена на паркомясто в София в момента е около 20 000 евро - ако е подземно, цената е по-висока, а на кота 0 над земята, цената е по-ниска. Максималната цена може да стигне и до 50 000 евро.