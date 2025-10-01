Очакват се проблеми с визите за САЩ

Посолството на САЩ спря страницата си във фейсбук, спряно е финансирането

Посолството на САЩ в България съобщи, че поради спиране на финансирането страницата му в социалната мрежа “Фейсбук” няма да се обновява редовно. Подобно съобщение разпространиха американските мисии в много страни, след като федералното правителство спря голяма част от дейността си.

“Поради прекъсването на финансирането този акаунт във Facebook няма да се обновява редовно, докато не бъде възстановена пълната дейност, с изключение на спешна информация, свързана с безопасността и сигурността. Към момента планираните услуги за паспорти и визи в Съединените щати и в посолствата и консулствата на САЩ в чужбина ще продължат по време на прекъсването на финансирането, доколкото ситуацията позволява”, посочиха от посолството.

“Няма да обновяваме този акаунт, докато не бъде възстановена пълната дейност, с изключение на спешна информация, свързана с безопасността и сигурността. За информация относно нашите услуги и оперативния ни статус посетете travel.state.gov.”, написаха още посолството.

Очакват се проблеми и с издаването на визи, прогнозираха международни експерти. Американското правителство спря голяма част от дейността си в сряда, след като Конгреса и Белия дом да постигнат споразумение за държавния дълг.