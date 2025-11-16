Около 3000 са незаконните сметища в страната

Замърсените терени в следствие от незаконно изхвърлени строителни и битови отпадъци в страната са около 3000. Най-много сметища има на територията на София, Плевен и София.

Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Виктор Атанасов по БНР.

"Обществото трябва да бъде изключително нетолерантно към замърсителите, да подава по-конкретни сигнали, защото ролята на кмета не е само да чисти. Ролята на кмета е да санкционира и санкцията е част от превенцията. Ние също се грижим и помагаме - тази година сме провели изключително много срещи как да подобрим заедно, между нас като МОСВ, Националната организация на общините, срещи с кметове, както и с депутати от управляващото мнозинство, които сме насочили именно мерки в новия Закон за изменение на Закона за отпадъците, в който акцентираме върху причинителите", каза зам.-министър Атанасов.