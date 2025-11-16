Пресен сафрид за Никулденските трапези

Шаранът отсега е 9 лева килото

Най-народна е хамсията по 3 лева

Преди големия празник - Никулден, бургазлии се стягат да посрещнат Деня на града – Свети Николай Чудотворец с богати трапези. Тази есен паламуд няма, затова се ориентират към други морски дарове. На централната рибна борса в морския град, рибата е поскъпнала.

Традиционният за Никулден шаран, който обикновено по това време струва 5 – 6 лева за килограм, сега е 9 лева, като екземплярите са големи. Не е ясно за празника дали цената няма да се качи още нагоре. Предлага се и домашно приготвен хайвер от шаран – по 4 лева , в малки кутии.

За празника, доста семейства избират за трапезите си шаран, но най – много са почитателите на черноморската риба.

В момента най – народна е цената на дребната хамсия – по 3 лева за килограм. Едрата вече е с пет лева нагоре. Има сафрид, който върви 4 – 6 до 15 лева, на рибната борса, попчета- по 15 - 20 лева, барбун по 12 лева и зарган, който на рибната борса в града струва 18 лева за килограм. 20 лева е чернокопът, най – желан след паламуда през есента.

„Никога не е бил толкова скъп, нито пък попчетата, затова сигурно ще заложим на сафрид“, обясняват по опашките бургазлии, които отсега се запасяват с риба за Никулден.

Калканът е ударил тавана – 40 лева, но има и по 25 лева. Ватосът, който поразително прилича на калкана е 12 лева. 22 лева е лавракът.