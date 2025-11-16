Руши се първото българско училище във Варненско

Събират средства за ремонт на 184-годишна сграда

Паметникът на културата сега е музей

Руши се първото българско училище във Варненска област, което е основано преди 184 години от Райко Блъсков, в провадийското село Черковна. Това стана ясно от апел за помощ в социалните мрежи, на местното Народно читалище „Васил Бъчваров”.

Сградата на килийното училище е паметник на културата и е превърната в музей. Покривът й е бил ремонтиран преди 12 години - през 2013 - та година, с усилията на жителите на селото. Днес обаче той отново тече и това застрашава както подредените в помещенията и експонати, така и самото здание.

За ремонта на красивата сграда е необходима сумата от 22 615 лв., сочи публикуваната сметка. Парите трябва да се съберат, за да се опази първото българско училище във Варненска област.

От читалището в село Черковна, призовават за помощ дарители – с пари, труд или материали да дадат своята подкрепа, за да се опази ценната старина, както и подредените в нея експонати.

В момента сградата се стопанисва от църковното настоятелство на храм „Свето Възнесение Господне”. За да се осигури поддръжката й, предстои тя да бъде актувана като общинска собственост.

Дарения се приемат на сметката на Община Провадия, желаещите да помогнат могат да търсят и секретаря на читалището Анелия Танкова.