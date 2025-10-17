Отвлякоха 19-годишна от бензиностанция

Отвлякоха 19-годишно момиче от бензиностанция в Гълъбово, съобщиха от полицията.

На 15 октомври е подаден сигнал от момичето, че против волята ѝ и чрез използване на сила е била качена от познат за нея 25-годишен мъж в автомобил, негова собственост, а управляван от 19-годишен младеж.

Като след продължилия, около двадесет минути разговор между 25-годишният мъж и момичето, то е успяло да напусне колата, информира "Дарик".

Двамата мъже са установени и задържани.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.