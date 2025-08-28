Откраднаха скулптура на тюлена - монах от Маслен нос

Скулптурата на тюлена - монах, емблемата на Маслен нос, е била открадната от пещерата, където е била поставена. Тя бе изключително интересна атракция за туристите, които разглеждаха с лодка пещерата.

Неизвестни все още крадци са посегнали на емблемата, като най - вероятно са се придвижили с джет до пещерата, използвайки влошеното време.

"Когато морето не е спокойно, достъпът до пещерата с лодка е невъзможен. Кражбата е станала преди няколко дни", съобщи пред "Труд news" кметът на Приморско - Иван Гайков.

Градоначалникът обяви, че за следващия сезон ще бъде направена още по - атрактивна и интересна скулптура. Освен това ще бъде поставено и видеонаблюдение, което ще е денонощно, благодарение на захранване от соларен панел.