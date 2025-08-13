Отново отварят родилното отделение в Перник

Възстановен е приемът на родилки в акушеро-гинекологичния сектор в МБАЛ "Рахила Ангелова" в Перник. Родилното отделение близо месец остана затворено поради невъзможност за осигуряване на 24-часови дежурства, отново отвори врати.

В момента на останалите на работа три акушерки от Перник помагат акушерки от Кюстендил, каза началникът на отделението д-р Ивайло Лазов, предаде БНР. Очаква се през есента да се върне и останалият персонал, който подаде молби за напускане поради невъзможност да използва натрупалите се през годините отпуски.

Кадровата криза обаче остава. Освен недостига на акушерки, има недостиг и на лекари, коментира д-р Лазов.