Пакистан ще номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир

Пакистанското правителство обяви решението си да номинира президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир за 2026 г. Това се посочва в официално изявление, публикувано на страницата на правителството в социалната мрежа "X".

Government of Pakistan Recommends President Donald J. Trump for 2026 Nobel Peace Prize



The Government of Pakistan has decided to formally recommend President Donald J. Trump for the 2026 Nobel Peace Prize, in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal…