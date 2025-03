Папа Франциск беше изписан от болницата и се появи публично за първи път от пет седмици (ВИДЕО)

Папа Франциск беше изписан от римската болница "Джемели" след повече от пет седмици престой, предаде ДПА.

Папата направи първата си публична поява днес за първи път от пет седмици, като помаха от балкона на болницата, преди да напусне лечебното заведение, допълни Ройтерс. На 14 февруари 88-годишният Франциск влезе в болница с тежка дихателна инфекция.

Pope Francis makes his first public appearance in five weeks before being discharged from Rome’s Gemelli Hospital, where he battled a severe case of pneumonia in both lungs that threatened his life twice.



The 88-year-old pontiff will require at least two months of rest,… pic.twitter.com/el4jS8ihVK