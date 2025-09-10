Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман. "

Тя получи подкрепата на 128 народни представители – 64 от ГЕРБ-СДС, 26 от „ДПС-Ново начало“, 17 от „БСП-Обединена левица“, 17 от „Има такъв народ“ и четирима депутати, нечленуващи в парламентарна група. В гласуването не участва парламентарната група на "Възраждане".

Кандидатурата на Филипова беше внесена на 18 август от омбудсмана Велислава Делчева.

В съобщението до Росица Кирова, председател на Парламентарната комисия за пряко участие на гражданите и жалбите и взаимодействие с гражданското общество, Делчева посочва, че Филипова притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите.