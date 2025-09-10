Столична община с кампания „Четенето е модерно“ за 15 септември

За втори път тази година Столична община и заместник-кметът по социални дейности Надежда Бачева организират инициативата „Четенето е модерно“ – кампания, която превръща книгите в празник за малки и големи. След силния интерес през юни, сега навечерието на първия учебен ден ще бъде белязано от ново издание на събитието. На 12 и 13 септември Парадайс Център ще се превърне в сцена за четене, където обичани телевизионни лица и популярни актьори ще пренесат децата в магията на книгите и ще споделят своите лични истории.

Откриването е на 12 септември с Боряна Граматикова – водещ на „Отблизо“ (БНТ), Лиляна Боянова – позната от bTV Новините и рубриката „Вярваме в доброто“, и Марина Цекова – водещ на „Събуди се“ (NOVA). Те ще четат свои любими откъси и ще разкажат какво място заемат книгите в техния живот. На 13 септември на сцената ще застанат актьорите Параскева Джукелова и Асен Мутафчиев, за да разлистят страниците на своите истории и вдъхновения.

Събитието ще бъде повече от литературна среща – то ще е пространство за споделяне. Гостите ще разкриват защо са избрали конкретните заглавия, а малките читатели ще могат да се снимат с тях, да вземат автограф и да се потопят в специалната читателска зона, създадена за свободно четене и вдъхновение.

„Всяко дете в София има право да открие магията на книгите. Затова в кампанията „Четенето е модерно“ заедно с популярни лица ще се включат и деца от социалните услуги на града. Културата е най-истинската форма на социална грижа, защото четенето не е остаряло занимание, а съвременен път към въображение, знание и равни възможности – особено в днешното дигитално общество, където именно книгите пазят човечността и вдъхновението,“ подчерта заместник-кметът по социални дейности Надежда Бачева.

Кампанията е покана към всички – деца, родители и учители – да си подарят време за книги и споделени истории. „Четенето е модерно“ не просто отбелязва началото на учебната година, а отваря нова страница, в която София показва, че бъдещето започва от една споделена история.

Очакваме всички малки и големи любители на книгите и четенето в Парадайс Център на 12 септември от 18:30 часа на етаж 0, до панорамния асансьор, както и на 13 септември по същото време на етаж +2, в Playground. Входът е свободен.