Губят пари с втора пенсия

Необходими са поне 21 хил. лв. за получаване на пожизнена пенсия

Много хора се отказват от универсалните пенсионни фондове

Много хора се отказват от втората пенсия от универсален пенсионен фонд, защото пресмятат, че ако взимат две пенсии - от държавното обществено осигуряване и от частен фонд, ще получават по-малко пари, отколкото ако взимат една държавна пенсия. Причината за това е, че ако човек се пенсионира през тази година и взима и втора пенсия, държавната му пенсия ще бъде намалена с около 11%, защото през трудовата му кариера част от осигуровките са влизали в универсален пенсионен фонд. Този процент на намаление ще нараства през следващите години докато достигне до около 25 на сто.

Редица хора разказват в социалните мрежи историята си и обясняват защо са се отказали от универсалния пенсионен фонд. Една от изтъкваните причини е, че натрупаните пари по тяхната партида в частен фонд не стигат за пожизнена пенсия, а само за разсрочено плащане в продължение на няколко години, а след това ще трябва да разчитат само на държавната пенсия, но тя е в намален размер. Сметките им показват, че с втората пенсия години наред ще получават по-малки суми, отколкото ако изберат само държавната пенсия.

Най-елементарните сметки показват, че в момента човек трябва да има около 21 хил. лв. в частния си универсален пенсионен фонд, за да получи пожизнена пенсия, а средната сума, която имат в момента осигурените, е близо два пъти и половина по-малка. Оказва се, че след близо 25 години функциониране на универсалните пенсионни фондове, повечето хора, които сега излизат в пенсия, не могат да получат пожизнена втора пенсия.

Каква пенсия дават универсалните пенсионни фондове (УПФ) зависи от натрупаните пари по сметката на всеки осигурен при навършване на необходимите години за получаване на държавна пенсия за стаж и възраст, както и от очакваната продължителност на живота. Последните данни на Националния статистически институт показват, че очакваната оставаща продължителност на живота на хората, които са навършили 65 години, е 16,7 години.

През настоящата година изискваната възраст за пенсиониране за жените е 62 години и 4 месеца, а за мъжете е 64 години и 8 месеца. Правилата на Европейския съюз не позволяват размерът на пенсиите да се определя на база полов признак. Тоест не би трябвало жените да взимат по-малки пенсии, защото очакваната продължителност на живота им е по-голяма. Най-грубите сметки показват, че средната необходима възраст за пенсиониране на мъжете и жените е около 63 години. Това означава, че според данните на НСИ средният брой години, през които хората ще взимат пенсия, е 18,7 години.

За хората, които се пенсионират сега, минималният размер на пожизнената втора пенсия е близо 95 лв. Той се определя като 15 на сто от минималната държавна пенсия за стаж и възраст, която от 1 юли стана 630,50 лв. За да бъде получавана минималната възможна пожизнена пенсия от 95 лв. в продължение на 18,7 години, в момента човек трябва да има натрупани в универсален пенсионен фонд над 21,3 хил. лв. Но делът на хората, които имат такива суми, е много малък.

Преобладаващата част от хората, които сега излизат в пенсия, имат значително по-малко средства в частния си фонд.

Дали да се откаже от частния си универсален пенсионен фонд всеки отделен човек трябва сам да прецени. Но много хора вече са го направили и обясняват в социалните мрежи защо. “В УПФ се натрупват средства, които след пенсиониране се ползват докато се изчерпят, а в НОИ - до живот !!! При смърт на единият от съпрузите, част от пенсията се ползва от другия също до живот!”, пише П. К. във Фейсбук. Действително, размерът на вдовишките добавки беше увеличен на 30 на сто от пенсията на починалия съпруг.

“Сега и аз с сблъсках с този парадокс. Ако бях към НОИ пенсията щеше да бъде с 245 лв. по- висока”, пише Д. И. Жената обяснява, че хората, които имат в частен фонд под 21 хил. лв., могат да изтеглят парите си за няколко години, а тези с повече средства могат да изберат вариант, през който в продължение на няколко години взимат по-голяма сума, е след това минават на пожизнена пенсия, която е “смехотворна”. Според нея хората непосредствено преди пенсионирането си, а не по-рано, трябва да могат да направят избор дали да взимат втора пенсия или да се откажат от нея и да получават само една държавна. Пожизнените втори пенсии са три вида - без допълнителни условия, с период на гарантирано изплащане и включващи разсрочено изплащане.

При пенсиите с период на гарантирано изплащане, ако пенсионерът почине преди изтичането на този период, парите ще бъдат получавани от наследниците му. При третия вид пенсии има период, през който пенсионерът получава по-големи суми на разсрочено плащане, а след това пожизнено взима значително по-малко. “Частните фондове не обясняват на хората предварително, че няма да могат да управляват събраните си средства и че семействата няма да унаследят цялата сума, а само част от нея. Това законодателство трябва да се промени”, пише Д. И. “Прехвърлете си средствата в НОИ. Сега се пенсионирах и прозрях истината”, пише Д. Х.

Взимат държавна пенсия по-дълго време

При ранно пенсиониране вторият стълб не е изгоден

В Полша има забрана със закон

За много хора, които имат право на ранно пенсиониране, защото са например полицаи, военни, балерини или работят в условията на първа категория труд, взимането на втора пенсия не е изгодно, става ясно от коментарите им в социалните мрежи. Причината за това е, че те получават държавна пенсия много повече години. И от намаляването на държавната пенсия при взимане и на втора губят повече пари.

Например Г. Г. пише, че след прехвърляне в НОИ пенсията му е увеличена със 123 лв. и я получава повече от десет години. Това прави над 14 хил. лв., които вече са получени от държавното обществено осигуряване допълнително в резултат от отказа от втора пенсия. Държавна пенсия, увеличена с 68 лв. заради отказа от втора пенсия вече 15 години получава М. Р. Това е увеличението на държавната пенсия в резултат от отказа от универсален пенсионен фонд. Допълнително ежегодно индексират държавната пенсия, а при по-висока пенсия и увеличението е по-голямо.

И. И. пише, че се е пенсионирал при втора категория труд на 59 години и 2 месеца. Отишъл в частния фонд, но от там му казват, че ще му изплатят сумата като навърша години за пенсиониране при трета категория труд. Затова е прехвърлил парите си в НОИ и пенсията му е била увеличена. Защо да чакам още 5 години да ми ползват парите, пише той. П. Г. пише, че се е пенсионирал през 2015 г. с пенсия от 516 лв., а във втория стълб е имал около 8 хил. лв., които е прехвърлил в НОИ и пенсията му е станала 620 лв. В резултат на ежегодните индексации пенсията му вече е 1650 лв. и П. Г. пресмята, че е взел правилното решение да се откаже от втората пенсия. В Полша няма втори стълб на пенсионната система, премахнат е със закон, пише Д. П.

За тези, които скоро навършват години за пенсия

Трябва да решите няколко години предварително

С времето срокът нараства

Решението човек да се откаже от втората пенсия и да получава само една пенсия от държавната хазна трябва да бъде взето поне една година преди навършване на възрастта за пенсиониране. Като с времето този срок става все по-дълъг и хората все по-рано ще трябва да направят своя избор.

Според Кодекса за социално осигуряване, хората, които навършват възраст за пенсиониране в периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. са имали право да се откажат от втората пенсия не по-късно от една година преди да достигнат тази възраст. През настоящата година изискваните години за пенсиониране на жените са 62 години и 4 месеца, а за мъжете - 64 години и 8 месеца.

Хората, които ще навършат годините за пенсиониране от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г., трябва да направят своя избор не по-късно от две години предварително. Оказва се, че хората, които ще достигнат възрастта за пенсиониране през следващата година вече са изпуснали срока да се откажат от втората пенсия. През следващата година възрастта за пенсиониране нараства на 62 години и 6 месеца за жените и 64 години и 9 месеца за мъжете.

След 2030 г. срокът за отказване от универсалния пенсионен фонд става все по-дълъг. Хората, които ще се пенсионират в периода от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г., трябва да направят избор дали се отказват от втората пенсия не по-късно от три години преди да достигнат възрастта за пенсиониране. Излизащите в пенсия от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. трябва да вземат решение поне четири години предварително. А хората, които ще навършат възраст за пенсиониране след 1 януари 2038 г., могат да се откажат от втората пенсия не по-късно от пет години преди да достигнат пенсионна възраст.

Според редица експерти би било добре хората да могат да се откажат от втората пенсия точно преди пенсиониране, за да могат да преценят дали това е добър вариант за тях. А тези, които са сигурни в избора си, трябва да може да го направят и по-рано, за да не плащат такси на частните пенсионни фондове.

Парите стигат за 13 минимални държавни пенсии

Всеки осигурен в универсален фонд има средно по 8128 лева

Най-много за седем години

Средният размер на натрупаните пари на осигурените в универсални пенсионни фондове към края на юни е 8128 лв., показват данни на КФН. Данните се отнасят само за хора, за които през последните 12 месеца е постъпила поне една осигурителна вноска. Тоест изключени са хора, които са емигрирали и не разчитат на българска пенсия, сезонни работници от чужбина, които през минали години са работили в България, както и продължително безработни.

Тези 8128 лв. са достатъчни за получаване на действащата в момента минимална държавна пенсия за стаж и възраст от 630,50 лв. в продължение на една година и един месец.

При натрупани 8128 лв. в универсален фонд, ако човек се пенсионира днес няма да получава пожизнена пенсия. Ако избере да получава минималната възможна сума при разсрочените плащания от 95 лв. (15% от минималната държавна пенсия за стаж и възраст), ще може да я взима в продължение на малко повече от седем години.