Патриарх Даниил в Кюстендил на Богородица

Бачковският и Троянският манастир имат храмови празници

На празника Успение на Пресвета Богородица, който се чества днес, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил ще отслужи св. Литургия в храма “Успение Богородично” в гр. Кюстендил, съобщиха от Светия синод.

От далечни времена празникът се предшества от пост, който съединява в себе си два древни поста: някога едни християни са постили преди празника Преображение Господне, а други - преди Успение на Пресветата Богородица.

Най-старото място, свързано с почитанието към Св. Богородица, е храмът “Успение Богородично” в Йерусалим. Той е издигнат през IV век върху мястото, където според преданието е било положено тялото на Божията майка в Гетсиманската градина.

На 15 август два от ставропигиалните манастири в България - Бачковският и Троянският честват своите съборни храмови празници.

В Бачковския манастир се пази чудотворната икона на Майката Божия - Бачковска, както и мощите на свети патриарх Евтимий. В обителта са погребани и Българският екзарх Стефан и Българският патриарх Кирил.

В Троянския манастир е чудотворната икона на Майката Божия - Троеручица. В храма е погребан Българският патриарх Максим.