Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало

Първият учебен ден – 15 септември е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители, за ново познание и надежда! Това заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски в поздрав, разпространена от партийния пресцентър.

„Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца – от най-малките до най-големите! Да са здрави и да трупат знания. На учителите и родителите желая търпение и усърдие в подготовката и възпитанието на нашето по-добро бъдеще! На добър час!“, казва Пеевски.