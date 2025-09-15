Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия

Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия. Това заяви премиерът Росен Желязков по случай откриването на новата учебна година в 83-то ОУ Елин Пелин, в район Панчарево.

В днешния ден няма човек, който да не помни как е прекрачил прага на училището с трепет и да пази спомена от онзи първи учебен ден в първи клас... Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага грижа, като най важната социална услуга за обществото. Трябва да има и учители. Те преподават онази мъдрост и онези добродетел на нашите деца, за да са достойни българи. Над 20 процента от учителите са под 35 г. и това е атестат, че все повече млади хора избират учителската професия. Много се прави да няма дете извън образователната система. Над 75 000. са върнати в училище. Най важното е децата да се учат на ценности, морал и спорт. На добър час!", каза още Желязков.