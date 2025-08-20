Планински спасители издирват румънски турист под връх Ботев

Отряди на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК) в Карлово и Калофер издирват румънски турист, загубил се в района на връх Ботев, съобщи БТА, позовавайки се на информация от службата. Сигналът е подаден снощи, като първоначално в усилията за намирането са се включили спасителите от Карлово.

Операцията е била подновена тази сутрин, а в нея се е включил и отрядът от Калофер.

Времето в планините е добро за туризъм, слънчево, на места с разкъсана облачност, тихо, в района на връх Ботев духа слаб вятър. Температурите са по-ниски, от порядъка на 7-8 градуса на връх Ботев, до 11-12 по курортите.

От ПСС предупреждават туристите да се съобразяват с факта, че вчера по планинските масиви е преминал по-студен фронт.