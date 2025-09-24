Подменят стоманобетонни пътни панели в 320-метров участък на Дунав мост при Русе

Започна подмяната на стоманобетонните пътни панели в 320-метровия участък в посока Румъния на Дунав мост при Русе. В последните 7 дни са поставени 26 панела от общо 128 бр. в затворената за ремонт отсечка, съобщиха от АПИ.

По трасето се монтират мрежи, армировка и болтови дюбели за закрепване на новите панели. Премахнат е и старият тротоар.

През следващата седмица ще продължи производството и подмяната на стоманобетонни панели и ще се извършват дейности по монтиране на мрежи и дюбели, както и полагането на бетон.

На обекта се работи по график и ежедневно през светлата част от денонощието. Дейностите се организират и извършват така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.