НГФ подкрепи над 5000 малки фирми с кредити

Гарантира 1,4 млрд. лв. за срок от три години

Националният гаранционен фонд (НГФ) от Групата на Българската банка за развитие приключи успешно първия тригодишен период на програмата си за малки и средни предприятия. В рамките на периода НГФ е гарантирал 5891 кредита към 5200 компании на обща стойност 1,359 млрд. лв. Партньори на програмата са девет от водещите банки у нас.

“Въпреки че кредитирането не създава добавена стойност пряко, то прави възможно създаването є другаде в стопанството”, отбелязва изпълнителният директор на фонда Тодор Тодоров. “Гаранционните инструменти са доказан механизъм за понижаване на риска за финансовите институции, увеличаване на ресурса към малкия бизнес и съответно приноса му в създаването на стойност”, добави той.

По данни на дружеството през 2024 г. към микро, малки и средни предприятия са отпуснати общо над 4100 гарантирани кредити за над 1,7 млрд. лв., като близо 60% от тях са с гаранции от НГФ, което утвърждава водещата роля на фонда като гарантираща институция в страната.