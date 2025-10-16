Отпускат пари за саниране на още 23 блока в 9 столични квартала

Те са били одобрени по първия етап на Националната програма за енергийна ефективност

Над 6500 жители на 23 блока в столичните райони „Младост“, „Искър“, „Възраждане“, „Кремиковци“, „Красно село“, „Изгрев“, „Надежда“, „Люлин“ и „Подуяне“ ще имат шанс да санират жилищата си със средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова.

Днес тя проведе работна среща с кметове и представители на районните администрации, както и с граждани от Сдруженията на собствениците на жилищните сгради. В нея се включи и Никола Лютов – заместник-кмет по направление „Обществено строителство“ в Столична община, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Блоковете са били одобрени за саниране по първия етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2015 г., но за тях не са стигнали предвидените средства. През 2023 г. МРРБ осигури финансиране от държавния бюджет и бяха подписани двустранни споразумения за трансфер на средства с цел енергийно обновяване на блоковете, нефинансирани по Националната програма. В края на 2024 г. със Столична община са сключени анекси за удължаване на сроковете.

„Поради различни забавяния от страна на общината, технически и процедурни причини се налага срокът отново да бъде удължен, като ще сключим нови двустранни анекси за завършване на блоковете до 2027 г.“, обясни зам.-министър Янкова. Тя посочи, че инвестицията е за близо 54 млн. лв., като на Столична община вече е отпуснат аванс от над 16 млн. лв.

„Става дума за качеството на живот на хиляди граждани на София. Това са близо 2100 апартамента с почти 215 хил. кв. метра застроена площ“, каза още заместник регионалният министър.

Представителите на местната власт информираха за хода процедурите, като бе отчетено, че по някои от обектите вече се работи. Според тях срокът до края на 2027 г. ще е напълно достатъчен за завършване на строителните работи и отчитане на проектите, включително за тези от тях, по които има забавяне в обществените поръчки поради обжалване.