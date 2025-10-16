Правят магистрала от Русе до границата ни на юг

Ще преминава под Стара планина

“Планираме нова магистрала, започваща от Русе, която ще преминава под Стара планина и ще стига до границата ни на юг”, заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по време на конференция за транспортната свързаност в Югоизточна Европа.

“Вече е факт последният участък от магистрала “Европа”. Следващата ни стъпка е магистрала “Черно море” - проект с огромно значение за товарния и пътническия трафик на север и юг”, допълни той.

Регионалната свързаност е основен двигател на икономическото развитие, сигурността и интеграцията на Югоизточна Европа към европейските мрежи, заяви министър Караджов при откриването на форума. “Инвестираме над 1,5 млрд. евро в модернизацията на жп маршрута София - Гюешево. Това е стратегически проект, част от европейския коридор “Западни Балкани - Източно Средиземноморие”, и ще осигури бърза връзка със Скопие и Тирана”, подчерта вицепремиерът Гроздан Караджов.

“Паралелно работим по модернизацията на линията София - Калотина с европейско финансиране, а с Анкара напредваме по проект за нова жп връзка Ямбол - Елхово - Лесово - Одрин. Това е нашата визия за истинска регионална свързаност”, каза вицепремиерът Гроздан Караджов.