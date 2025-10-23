Няма скок на разрешенията за строеж във Варна

Общината иска отмяна вето за градежи в части от кв. „Бриз“

От началото на тази година Община Варна е издала 170 разрешения за строеж, като до края на годината се очаква броят им до достигне 200. Картината е сходна с минали години, съобщи главният архитект Виктор Бузев на заседание на комисията по архитектура към местния парламент. По думите му 15 от разрешителните са за еднофамилни къщи в селата Константиново, Звездица и Тополи, а другите са в града. 50% от тях са за кооперации, 30% за сгради със смесени функции и преобладаващо жилищно строителство. Останалите са за курортни и логистични бази, а производствените са единици.

Инвестиционната активност в южните части на Варна е затруднена заради липсата на капацитет на водопроводната мрежа, каза Бузев. За да се преодолее дефицитът, работна група от общината и ВиК подготвя проекти за раширяване на мрежата, за които ще се търси финансиране от държавата, европейски програми и други източници, обясни арх. Бузев.

Преди изслушването му комисията единодушно подкрепи предложение общината да поиска от МРРБ частична отмяна на наложеното заради свлачищни процеси през 1997 г. строително вето в кв. „Бриз“. Искането касае 9 имота, в 6 от които е планирано изграждането на второстепенни улици. Анализ на „Геозащита“ и проектанти показва, че в посочените зони има изградена канализация, терените са устойчиви и годни за строителство, са мотивите на администрацията. „Бриз“ е от най-скъпите квартали в града. Цените на жилищата там варират от 2000 до 3000 евро за квадрат.