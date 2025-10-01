Властта бави пари за ремонти в София

От МРРБ отговориха, че причина за липксата на парични траншове са нередности в проектите

Ключови обекти са под рискщ заради забавяне на средства

Кметът на столицата съобщи, че общината е получила едва 236 хил. лв.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да бави средствата по програмата за общинско финансиране. Това блокира разплащането по ключови инфраструктурни обекти - ремонта на бул. “Ал. Стамболийски”, моста на Бакърена фабрика, който вече е отворен за движение, и ул. “Опълченска”, която е завършена. За всички тях през 2025 г. досега не е изплатен нито един лев, съобщи кметът на София Васил Терзиев във фейсбук.

Той припомня, че Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет.

“От началото на годината общината е получила едва 236 хил. лв. и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден. През 2024 г. поискахме плащания за 11 млн. лв., но получихме само половината. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания постъпиха едва през юли 2025 г.”, пише още Терзиев. Той съобщава, че в началото на тази година общината е поискала нови 29 млн. лв., но досега са преведени само 193 хил. лв.

Терзиев подчертава, че резултатът от забавените парични траншове е невъзможност да бъдат разплатени важни инфраструктурни проекти. Той предупреждава, че ключови обекти за града - улици, булеварди, детски градини - остават под риск заради забавяне на средства, които София заслужава.

“За сравнение, по същата програма други общини вече са получили стотици милиони. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини”, съобщава Терзиев.

“Като кмет не мога да допусна политически игри и лицемерие да спират развитието на града. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени изцяло. Защото всяка улица, всеки мост, всяка градина не са просто строителни обекти - те са част от борбата ни за по-качествен живот на всеки софиянец”, подчертава кметът на столицата.

От МРРБ отговориха, че по проектите, визирани от Терзиев, има нередности. От ведомството обясняват още, че министър Иван Иванов е провел две срещи с кмета Терзиев, на които в конструктивен диалог са обяснени изискванията и принципите, по които се финансират проектите.

“В изявлението си Васил Терзиев сам посочва, че до момента са разплатени 720 проекта към 214 общини. Това показва следното - далеч по-малки общини се справят с нужната за разплащане документация, както и, че разпределението на средства не се ползва за политически игри. Политическа игра е противопоставянето на гражданите, живеещи в столицата и тези в провинцията, което кметът Терзиев ползва в изказването си”, заявяват от регионалното министерство.