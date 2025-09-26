Модернизират уличното осветление в 14 района на София

Столичната община започна подмяната на осветлението в 14 района на София. Проектът за модернизация е по Плана за възстановяване и устойчивост и е на стойност над 2, 5 милиона лева.

В рамките на проекта за модернизация ще бъдат подменени 5500 стари лампи с нови енергоспестяващи LED-осветители. Ще бъде въведена система за автоматично управление, като се очаква да бъде изградена и фотоволтаична инсталация за собствено потребление, която ще захранва осветлението в тунела на пътен възел "Александър Малинов".

Очакваният ефект, според ръководителя на проекта Красимир Герасимов, е по-безопасна и комфортна градска среда вечер, както и превенция на престъпността чрез по-добро осветление:

"Чрез реализацията на това инвестиционно намерение ще бъдат значително намалени разходите на енергия. Изпълнението ще осигури по-добри условия на живот, светлинен комфорт. Инвестицията е за 2,5 млн. лева. От тях безвъзмездната помощ е приблизително 2 млн. лв. и 522 хиляди лв. са от Столината община".

Част от районите, в които ще бъде подменено уличното осветление, са "Изгрев", "Младост", "Лозенец", "Триадица" и "Овча купел".

Проектът трябва да приключи в края на януари 2026 г.