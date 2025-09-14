Пуснаха в движение последния участък от АМ "Европа"

Днес официално беше пусната за експлоатация АМ "Европа", тя е част от Трансевропейската транспортна мрежа и е първата у нас, която свързва две граници.

Строителството на този лот е финансирано с пари от държавния и от европейския бюджет. Магистралата е част от трансевропейската транспортна мрежа. След граничен пункт "Калотина" на сръбска територия трасето продължава като автомагистрала А4 към Ниш.

Магистралата е с дължина 63 км. Започва от границата ни със Сърбия при граничен пункт Калотина и се свързва със Северната тангента до София, като след това се разпределя трафикът по автомагистралите "Хемус" и "Тракия".

Пред БНТ регионалният министър Иван Иванов коментира, че трафикът ще бъде облекчен, тъй като с АМ "Европа" се осигурява пълна свързаност от турската до сръбската граница:

"И тази, и АМ "Хемус", и "Струма" станаха жертва на политическото безвремие и лутане, тъй като влизането от избори в избори пречеше да се вземат адекватни решения. Когато имаме редовна власт, тези проекти вървят с необходимата скорост."

В момента вървят последните строителни дейности при лот 1 на АМ "Хемус", като е поет ангажимент да бъде довършена до края на месеца. Подготвят се разрешителни за строеж по още няколко лота, за да започнат реалните строителни дейности и тя да стане готова до края на 2029, началото на 2030 г. най-късно.

През октомври трябва да започне строителството на обхода на Кресна - планът на правителството е до 2031 г. да бъде изградено едното платно на "Струма", което в участъка между Симитли и Кресна, който създава най-много проблеми на пътуващите към Гърция.

