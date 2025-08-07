Пожарите през юли са с 20% повече от миналата година, каза гл. комисар Джартов

Продължава битката с пожара в Сакар, който избухна в понеделник в близост до местността Радинчево. След Харманли, вчера и в община Любимец беше обявено частично бедствено положение.

В четвъртия ден на бедствието 16 екипа на пожарната се борят да локализират огнищата и в по-голямата част от площта - успешно, съобщиха от пресцентъра на МВР.

„В тези часове, когато вятърът се засилва и на места става бурен, най-големите усилия на огнеборците са да запазим обхвата на пожара дотам, докъдето е в момента, разбира се – докъдето е възможно да достигнем“, каза пред журналисти директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов. Той допълни, че както предишната нощ, така и в следващите екипите ще останат на терен, докато не са напълно сигурни, че пожарът е изцяло овладян и погасен.

„Като площ това е най-големият пожар в момента в страната – горят 30 хиляди декара. Огнищата сега са в периметъра на горялото, усилията са да не се разраства площта, обхваната от огъня, допълнително“, допълни гл. комисар Джартов.

Статистиката отчете 3 500 пожара за изминалия месец – с 20 процента повече от същия период за 2024 г. Голяма част от тях възникват при различни дейности сред природата: приготвяне на зимнина на открито, почистващи дейности, хвърлени угарки от цигари, барбекюта.

„Бъдете внимателни, с непремислени действия унищожавате и собствените си имоти", призова хората за пореден път директорът на ГДПБЗН.