Пожар гори в района на 86 км на АМ „Тракия“ в платното по посока за град Бургас. Горят сухи треви и стърнища. Няма засегнати сгради или друга инфраструктура. Това каза говорителят на ОДМВР Пазарджик Мирослав Стоянов.

На място са изпратени два екипа на районната служба в Пазарджик. Към момента не се налага ограничение на движението по магистралата в двете платна. Първоначално, когато е започнало гасенето, движението се е осъществявало само в едното платно.

Има и екип на сектор „Пътна полиция“, който обслужва АМ „Тракия“.

От ОДМВР Пазарджик предупреждават водачите освен да шофират с повишено внимание, да се движат и с много по-ниска от допустимата скорост на АМ „Тракия“, да не отклоняват вниманието си в страни, докато наблюдават пожара, снимайки с мобилни телефони или с други средства, така че да създават предпоставки за пътни инциденти и задръстванията, за това да се спазват стриктно разпорежданията на пътните полицаи и екипите, които са на място.

Два екипа на пожарната гасят. Очаква се в рамките на близките 15-20 минути изцяло да бъде потушен пожарът.