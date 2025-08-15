Пожар обхвана къщи в руенското село Разбойна

Пожар е избухнал в село Разбойна край Руен.

Сигнал за инцидента е подаден около 15:00 часа днес. По информация на пожарната служба в Бургас са се запалили три къщи.

Изгорели са няколко къщи и стопански постройки, потвърди и кметът на община Руен Ахмед Мехмед по БНР. "Изпратени са 4 екипа на пожарната - от Несебър, Поморие, Бургас и Айтос. За момента само тази от Айтос, очакват се останалите. Мобилизирали сме земеделски производители с техника и гасим", каза той.

Началникът на пожарната служба в Бургас старши комисар Николай Николаев, обясни, че горят дворове на къщи, които до този момент не се знае дали са обитаеми.

"На място са четири екипа на пожарната, които са установили, че горят дворове и животновъдна постройка. Но вятърът е силен и пречи да се локализира огънят. Няма пострадали хора. Нямаме информация реално да са изгорели жилищни постройки", каза той.

Вода се носи от съседно село, уточни ст. комисар Николаев.