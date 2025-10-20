Полицай предизвика катастрофа в Перник, пострадалото семейство твърди, че е бил пиян

Мъжът е отказал да даде проби за алкохол и наркотици

Служител на МВР е предизвикал тежък инцидент в Перник, след като изгубил контрол надслужебния си автомобил и прелетял през мантинела на външноградската магистрала. Произшествието е станало в неделя вечерта, около 22:15 ч., малко преди голямото кръгово на ул. „Софийско шосе“, съобщи „Мироглед“.

Лекият автомобил, с пернишка регистрация, се е ударил в кола, в която пътувало семейство от Перник. При сблъсъка возилото се завъртяло на пътното платно.

Пред „Мироглед“ майката на пострадалата 33-годишна жена – Силвия Янева, разказа, че шофьорът е отказал да даде проби за алкохол и наркотици. Според нея 43-годишният мъж, който е криминален полицай от София, е бил във видимо нетрезво състояние.

„Видимо пияният полицай ми се закани, че имал връзки във високите етажи на министреството на вътрешните работи и молеше да не се обаждаме на 112, защото нищо не е станало““, сподели още Янева.

На място са пристигнали линейка и два полицейски екипа. По данни на свидетели след обаждане от страна на водача е пристигнал и негов колега от столицата.

43-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Семейството на пострадалата настоява случаят да не бъде потулен и виновният да понесе отговорност.