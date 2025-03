Френската полиция изгони стотици мигранти, настанили се в парижкия театър Gaite Lyrique (ВИДЕО)

Във вторник френската полиция изсели над 400 мигранти, които повече от три месеца се бяха настанили в театъра Gaite Lyrique в центъра на Париж, съобщава Reuters.

Полицаите започнаха операцията малко преди 6:00 ч. сутринта (5:00 ч. по Гринуич) в театъра, където стотици демонстранти се бяха събрали, за да протестират срещу изселването.

От 10 декември мигрантите, сред които много непридружени непълнолетни, бяха окупирали мястото за концерти и изкуства в рамките на исканията си за подслон, което накара ръководството на Gaite Lyrique да преустанови дейността му на 17 декември.

„Срам, срам, срам за властите, които воюват с изолираните непълнолетни“, скандираха демонстрантите пред театъра в знак на солидарност с мигрантите, призовавайки местните власти да им осигурят устойчиво настаняване, вместо да ги принуждават да напуснат.

В началото на операцията полицията за кратко използва сълзотворен газ, но като цяло евакуацията премина без сериозни инциденти или сблъсъци.

„Нямахме къде да отидем, имахме нужда от подслон през студените зимни нощи. Така че нямахме друг избор, освен да окупираме Gaite Lyrique“, казва Диало Аймеду, който казва, че е на 16 години и е пристигнал във Франция през октомври 2024 г.

