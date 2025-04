Полша изчисли: Разходите за възстановяване на Украйна достигат 500 милиарда евро

Цената на възстановяването на Украйна вече възлиза на 500 милиарда евро. Това изчисли полският министър по европейските въпроси Адам Шлапка. Той говори по темата по време на бизнес форума ЕС-Украйна.

"Според последните оценки на Световната банка разходите за възстановяване [на Украйна] вече са достигнали 500 милиарда евро", каза министърът.

Той уточни, че тази сума ще нараства до края на конфликта. Според Шлапка около една трета от разходите за възстановяване могат да бъдат покрити от частни инвеститори, докато Украйна трябва да продължи реформите.

По-рано медиите съобщиха, че администрацията на САЩ не е заинтересована да участва в процеса на възстановяване на Украйна след конфликта, припомня Национальная Служба Новостей.

