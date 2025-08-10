Почина водещ български специалист по инфекциозни болести

На 12 август семейството на проф. д-р Татяна Червенякова, д.м.н., съобщи за кончината ѝ. Тя беше един от най-уважаваните експерти в областта на инфекциозните болести у нас, предаде БТВ.

Проф. Червенякова бе дългогодишен преподавател в Медицинския университет в София и национален консултант по инфекциозни болести. Тя оглавяваше Българското дружество по инфекциозни болести и повече от 17 години беше изпълнителен директор на инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“ в столицата.

Под нейно ръководство болницата стана водещ център за диагностика, лечение и профилактика на заразни заболявания, включително по време на тежки епидемии.

Поклонението ще се състои на 12 август от 11:00 часа в църквата „Света София“, а погребението – в село Пролеша.