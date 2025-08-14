Представят стила "Одиси" на сцена под звездите в Бургас

Един от най-известните индийски танцови ансамбли, представящ стила "Одиси", гостува в Бургас на 16 август на открита сцена „Охлюва“.

"Одиси" е сред най-почитаните форми на индийския класически танц с корени в древните храмове на Одиша, Източна Индия. Традиционно се изпълнява от жени танцьорки, наречени махари, в почит към бог Джаганнатх – главното божество в региона.

Стилът се отличава с неповторима грация, лиричност, изтънченост и богоотдаденост. Изпълнителите пресъздават митични истории за индуистки богове и предават духовни послания, като използват сложни движения на тялото. носят богати костюми, украшения и специален грим.

Ръководител на ансамбъла е Арупа Гаятри Панда – призната за една от най-добрите танцьорки на „Одиси“ от своето поколение. Едва 3-годишна тя е посветена в танца от гуру Пуспаранджан Мангарадж.