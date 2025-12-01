Президентът: Провокация на мафията опита да конфронтира полиция и протестиращи

"Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира", написа във фейсбук президентът Румен Радев по повод размириците на протеста в центъра на София. Той призова насилието да спре и всички да се придържат към закона.

"Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", посочва държавният глава.

Над 10 души са задържани на протеста в центъра на София, съобщиха пред БТА от СДВР. Един полицай е със счупен крак, друг служител на реда е откаран в болница.