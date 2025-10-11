Примирието в Газа е добре дошло, но ще сложи ли край на конфликта?

Това, което беше немислимо само преди седмици, сега е реалност: войната между Израел и Хамас в Газа може би е към своя край – поне засега. Президентът Доналд Тръмп обяви на 8 октомври, че Израел и Хамас са постигнали споразумение за прекратяване на огъня, което е широко описвано като реалистичен край на двугодишния конфликт, пише Александър Ланглоис за The National Interest.

И все пак, макар всяко споразумение, което слага край на израелската кампания в Газа и освобождава останалите пленници, държани от Хамас, да е добре дошло, детайлите на така наречената „пътна карта“ остават неясни и в най-добрия случай съмнителни, оставяйки възможност на израелския премиер Бенямин Нетаняху отново да провали по-широките мирни преговори.

20-точковият мирен план на Тръмп , обстойно договорен с арабските лидери в Близкия изток на Общото събрание на ООН през септември, съдържа много детайли, които приличат на предишни споразумения за прекратяване на огъня . Този подход, съчетан с ясното отхвърляне на най-ястребовите искания на Израел, помогна на Хамас да приеме някои основни елементи, като същевременно притисна Нетаняху в ъгъла и блокира способността му да провали сделката. Усилията представляват силния подход към външната политика, който се превърна в определяща администрацията на Тръмп.

Като оказва натиск върху Нетаняху и изпълнява действията на израелския премиер, когато той се опитва да заобиколи ясно заявените интереси и искания на САЩ, Тръмп се разграничава от предишните президенти, особено от бившия президент Джо Байдън. Нетаняху си е изградил име в американските и израелските политически кръгове като майстор на манипулацията , демонстрирайки политически игри, които му позволяват да прокарва политическите си интереси – дори за сметка на сигурността и народа на страната си от 7 октомври 2023 г. насам. В момента тези дни изглежда са отминали.

Желанието на Тръмп да постигне бързо сделки очевидно е изиграло роля в тази динамика. Ценностите не са. Винаги заинтересован от изтъкването на политическите „победи“, президентът на САЩ постоянно е доказвал нетърпението си към възприемани тактики на протакане, които противоречат на интересите му – а именно изобразяването на тези политически победи. За да бъде ясно, тези „победи“ често са преувеличения, които могат да бъдат и биват опровергани, като например твърденията на Тръмп за постигане на мир в седем конфликта.

Независимо от това, в този контекст Нетаняху прекали с играта си, като стана прекалено зависим от Тръмп като „ най-големия приятел на Израел “, докато същевременно се стреми към абсолютни и всеобхватни цели, за да успокои неспокойните си крайнодесни политически съюзници. Правейки това – например, като удари Иран, след като Тръмп обяви прекратяване на огъня, слагащо край на войната от 12 юни, и уж не успя да получи разрешение за удари по преговарящите на Хамас в Катар – той се нахвърли върху така наречения си „приятел“ и се самоизгори в процеса.

Както се казва, „не хапи ръката, която те храни“. Нетаняху направи точно това твърде много пъти и сега жъне последствията. Тази динамика изглежда се е развила към по-добро на международната сцена в този случай, ако прекратяването на огъня се запази и преговорите напреднат в съответствие с 20-точковата пътна карта на Тръмп за „мир в Близкия изток“.

„Трудно“ е подходящо описание на цялостната динамика, не само заради спорадичните постижения на Тръмп във военни действия и дипломация в региона и по целия свят, но и защото 20-точковият план е за съжаление достатъчно неясен, за да даде възможност на Нетаняху и други нарушители на режима да предотвратят реализацията му. Израел вече продължава да нанася удари по цели в Газа , по-малко от 24 часа след началото на прекратяването на огъня.

За да бъдем ясни, заявената визия на Тръмп за региона е сравнително прозрачна: продължаваща нормализация с Израел чрез споразуменията „Абрахам“ и регион, фокусиран върху икономическо развитие и интеграция , а не върху конфликт и конкуренция. Макар че тази визия е свързана с много въпросителни – не само с осъществяването на жизнеспособна палестинска държава и опасенията, че споразуменията „Абрахам“ са едва прикрит военен съюз срещу Иран, а не мирна рамка – тя все пак представлява визия отвъд очевидно проваленото статукво от миналото.

Но план без подробности е просто обнадеждаващи думи на хартия.

Готовността на Тръмп да окаже силен натиск върху колегите си го позиционира в уникална позиция да прокара рамка, но докъде ще стигне този силен подход? Нетаняху е изправен пред обвинения в корупция , които могат да бъдат блокирани само от крайнодясна политическа коалиция, категорично против всяка сделка с Хамас или по-широкото палестинско национално движение, особено сделка, която изключва териториалните анексии, необходими за техните заблуди за „ Велик Израел “. Следователно, премиерът има стимули да предприеме крайни стъпки, за да подкопае всеки следващ етап от плана на Тръмп.

Вратата със сигурност е отворена точно за това – и не само чрез действия в или върху Газа, както показва опитът в Ливан и Иран от 7 октомври насам. За съжаление, ако Тръмп не е готов да изразходва изключително много политически капитал в рамките на консервативната си база, като публично и тайно постави Йерусалим на мястото му, израелските лидери ще намерят начин да подкопаят плана му.

Администрацията на Тръмп е намерила начини да отдели вземането на решения от Израел, което предишните администрации категорично са отказвали да направят сами. Въпреки това, тя също така е показала готовност да прехвърли на Израел чрез това отделяне. След като на президента Тръмп е отказана Нобелова награда за мир , ще премине ли той към следващия лъскав политически въпрос? Ще успеят ли съветниците му да спрат по-суровите действия срещу Израел?

В крайна сметка, през следващите месеци ще има много „ами ако“-та, които би трябвало да породят много реални опасения относно 20-точковия мирен план на Тръмп. Ликуването е оправдано за всяка сделка, която постига прекратяване на огъня и освобождаване на пленници, но то трябва да бъде смекчено от фактите на място и моделите на поведение на основните играчи в този конфликт.

За Израел това ще бъде желанието да запази пълен контрол над окупираните палестински територии по един или друг начин, което ще доведе до продължаващи разходи и мизерия на палестинците и тяхното желание за самоопределение. Като се има предвид, че 20-точковият план на Тръмп по същество завършва с връщане към незаконната окупация и статута на апартейд, които отдавна определят израелско-палестинския конфликт, е трудно да се предвиди неговият успех. Шансовете Тръмп искрено да промени тази динамика в крайна сметка са малки или никакви, дори ако това е в интерес на САЩ.

За автора: Александър Ланглоа

Александър Ланглоа е сътрудник на „Приоритети на отбраната“. Ланглоа има магистърска степен по международни отношения от Американския университет, където е специализирал в глобалното управление, политиката и сигурността. Той е анализатор и писател по външна политика, с публикации в различни издания, включително Sada на Фондацията Карнеги за международен мир, MENASource на Атлантическия съвет, Института Лоуи, Международния форум на Персийския залив, The New Arab , The Nation , Inkstick и The National Interest.